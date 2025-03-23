Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Final müsabakasında ÇBK Mersin, Emlak Konut’u 85-64 mağlup ederek şampiyon oldu.
Salon: Edirne
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı
ÇBK Mersin: Mccowan 22, Carleton 16, Howard 14, Anderson 13, Johannes 11, Sinem Ataş 6, Pelin Bilgiç 3, Asena Yalçın, Derin Kaya
Emlak Konut: Macaulay 17, Ndour 17, Thomas 8, Parks 8, Berfin Sertoğlu 7, Sehernaz Çidal 3, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, İnci Güçlü
1. Periyot: 27-13 (Mersin lehine)
Devre: 50-31 (Mersin lehine)
3. Periyot: (Mersin lehine)
Kaynak: İHA