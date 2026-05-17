Kurban Bayramı'na 10 gün kala İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarında ülkenin dört bir yanından gelen kurbanlıklarla doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, hayvanların ise yüzde 65'inin satıldı. Modern pazarda sunulan imkanlarla hem satıcı hem alıcının memnuniyet duyması dikkat çekti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda yoğunluk en üst seviyeye ulaştı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen besicilerin buluşma noktası haline gelen modern hayvan pazarı, bu yıl da hem satıcılardan hem vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Muş, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bilecik, Eskişehir ve çevre ilçelerin yanı sıra İnegöllü esnafların da yer aldığı pazarda tüm alanlar dolarken, satışa sunulan kurbanlıkların yaklaşık yüzde 65'inin şimdiden alıcı bulduğu belirtildi.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde kurbanlık alışverişi yapabilmesi için tüm detayların titizlikle planlandığı İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı; modern yapısı, hijyenik ortamı ve sunduğu imkanlarla hem alıcıları hem satıcıları memnun ediyor. Pazara giriş yapan tüm hayvanların sağlık kontrolleri, küpe ve evrak denetimleri gerçekleştirilirken, veteriner kontrollerinden geçen hayvanlar satış alanına kabul ediliyor. Kurban kesim süreçlerinin de düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla büyükbaş hayvanlar için 8 ayrı kesim noktası bulunuyor. Kesilen kurbanlıkların 4 parçaya ayrılarak teslim edildiği sistemde, vatandaşların etlerini özel araçlarına daha rahat taşıyabilmeleri için İnegöl Belediyesi tarafından et taşıma aracı hizmeti de sunuluyor. Kesim sırasını bekleyen vatandaşlar için sosyal alanların da düşünüldüğü pazarda çay ocağı ve dinlenme alanlarının yer aldığı sosyal tesisler hizmet verirken, pazarın hemen yanında bulunan yeşil alanda ise dileyen vatandaşlar kendi kurban kesimlerini gerçekleştirebiliyor.

İnegöl Belediyesi'nin modern şehir vizyonunun önemli projelerinden biri olarak hizmet veren hayvan pazarı, Kurban Bayramı öncesinde bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Belediye Başkanı Alper Taban da Kurban Bayramı öncesi pazardaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Modern Hayvan Pazarımızda çok güzel bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen besicilerimizi İnegöl'ümüzde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm satıcılarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortamda kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri adına tüm çalışmalarımızı tamamladık. Tüm hemşerilerimizi Modern Hayvan Pazarımıza davet ediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın ulaşım konusunda kolaylık yaşamaları adına 612T hattımız da hayvan pazarı seferlerine başladı.'