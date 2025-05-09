Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geçmişteki adıyla Karya günümüzdeki adıyla Aydın ve çevresi olarak adlandırılan coğrafyada yetişen sebze ve meyvenin sıradan bir tarım ürünü değil şifa kaynağı ürünler olduğu belirtildi. ADÜ Teknokent’te yaklaşık 18 yıldır bilimsel çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge kadim kodlarla incir ve zeytini şifaya dönüştürmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tanımlanan Karya topraklarının, binlerce yıldır bereketin ve şifanın merkezi olduğunu belirten Karya-Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, İncir ve zeytinin her geçen ayrı bir sırrını ortaya çıkardıklarını belirtti. Kutsal kitaplarda adından söz edilen ve Kur’an-ı Kerimde adına sure inen Aydın’ın milli meyvesi incirin ve aynı surede adından söz edilen zeytinin sıradan bir tarım ürünü olarak görülemeyeceğini belirten Başlık, "Tarihin ilk tıp okullarına ev sahipliği yapan bu topraklar, bugün de çağdaş bilimin yükseldiği kutsal bir laboratuvar niteliğinde. Karya Farma HBX Ar-Ge olarak bu mirasa talip olduk ve sürdürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Aydın’ın simge meyveleri olan incir ve zeytin üzerinde yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda kadim bilgilerle modern tıbbı buluşturuyoruz" dedi.

İncir ve zeytin bileşenlerini kullanarak HBX-2371 ve HBX-HGM71 gibi yüksek etkili formülasyonlar geliştirdikleirni ifade eden Hakan Başlık, bu formüllerde incir çekirdeği yağı, lateksi, zeytin yaprağı ekstraktı ve polifenolleri ileri düzey biyoteknolojik yöntemlerle kombine ettiklerini bilimsel testlerde bu doğal bileşiklerin % 99.99 antimikrobiyal etki oluşturduğunu kaydetti.

HBX Ar-Ge olarak sıradan bir laboratuvar olmaktan öte, kadim tıp ile moleküler biyolojinin iç içe geçtiği bir bilgi merkezi olmayı amaçladıklarını ifade Başlık, çalışmalarında Tin ve Nahl surelerinin kendilerine adeta yol gösterdiğini kaydetti.

Karya Farma’nın vizyonunun, yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirmek olduğunu ifade eden Başlık, "2025 itibarıyla incir ve zeytin genomları üzerinde CRISPR-Cas9 temelli genetik taramalar, yapay zeka destekli moleküler kombinasyon optimizasyonları ve doğal bileşenlerden elde edilen hedeflenmiş terapötikler geliştirme çalışmaları hız kazanacaktır. Karya’nın kadim bilgilerini HBX Ar-Ge çatısı altında topluyoruz. Amacımız insanlığa faydalı olmak" diye konuştu.