Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bursa’da orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden orman gönüllüleri için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bursa’da orman yangınına müdahale sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden gönüllüler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Duran mesajında, "Bursa’daki yangınla mücadele çalışmaları sırasında su tankerinin kaza yapması sonucu gönüllülerimiz Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden gönüllülere Allah’tan rahmet dileyen Duran, "Kahraman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.