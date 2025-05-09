Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel’i makamında ziyaret ederek ilçedeki eğitim ve gençlik faaliyetleri üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, bölgede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Paksoy, ilçedeki gençlik merkezlerini yakından inceledi. İlk olarak Gediz Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ni ziyaret eden Yılmaz ve Paksoy, ardından Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. Ziyaretlere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel ve Milli Eğitim Şube Müdürleri de eşlik etti.

Gediz Gençlik Merkezi’nde yapılan incelemelerde, gençlerin eğitim imkanlarından ve sosyal aktivite imkanlarından daha fazla yararlanması için atılabilecek adımlar ve yapılması planlanan yatırımlar üzerinde duruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ve beraberindeki heyet, gençlik merkezlerinin mevcut durumu hakkında bilgi alarak, gençlerin ilgi alanlarına yönelik daha çeşitli ve kapsamlı etkinlikler düzenlenmesi konusunda istişarelerde bulundu.