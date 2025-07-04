Antalya’nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi araçta sıkıştı. Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Alanya’ya bağlı Dinek Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Dinek Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.A’nın kullandığı 06 CRS 360 plakalı Honda marka otomobil ile A.Y’nin 07 CDG 667 plakalı Fiat marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Honda marka otomobilde bulunan M.M.A. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan M.M.A.’yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan diğer araç sürücüsü A.Y ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.