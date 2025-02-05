Çankırı’da iki mahalleye hizmet verecek ve 4 aile hekiminin görev alacağı Yaren Aile Sağlığı Merkezi projesinde sona yaklaşıldı.

Çankırı il merkezinde bulunan Buğday Pazarı ve Abdülhalik Renda Mahallesi’ne hizmet verecek ve sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak yapımı devam eden Yaren Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmaların Mart ayında tamamlanması bekleniyor. 145 metrekare kapalı alana sahip olup, 4 aile hekiminin görev alacağı proje mahalle halkına konforlu ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, projenin mahallelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için büyük önem arz ettiğini ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.