Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, polis memurunun kullandığı ekip aracı, çarşı merkezinden gelen bir ihbara giderken ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan polis memuru, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Eğirdir ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki A. idaresindeki 32 A 8252 plakalı ekip aracı, çarşı merkezinden gelen bir ihbara gitmek üzere seyir halindeyken zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada araçta sıkışan polis memuru Abdulbaki A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.