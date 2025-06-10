Iğdır’da yürüyüş yapan gençler, kanaldaki yaban domuzlarını kurtardı.

Iğdır merkez İskender Iğdır Caddesi’nde yürüyüş yapan gençler, yan taraftaki su kanalından gelen bir ses fark ederek sesin geldiği kanalın başına gitti. İki yaban domuzunun sudan çıkmak için çırpındığını gördü. Buldukları ip ile domuzlardan birini sudan çıkaran gençler, domuzların kendilerine saldırmasından korktukları için hayvanları serbest bıraktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yakalanan yaban domuzları, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.