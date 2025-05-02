Iğdır Emniyet Müdürlüğü, gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çerçevesinde önemli bir seminer düzenlendi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, tarafından 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören toplam 175 öğrenciye iki ayrı başlıkta bilgilendirme yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen "Geleceğimizi Korumak: Bilinçli Gençlik ve Terör Örgütlerinin Tuzaklarına Karşı Güçlü Durmak" konulu seminerde, gençlerin karşılaşabileceği riskler, terör örgütlerinin hedef alma yöntemleri ve bu tehditlere karşı nasıl bilinçli olunması gerektiği anlatıldı. Aynı etkinlikte, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli de "Trafik Güvenliği Eğitimi" başlıklı sunumlarıyla öğrencileri trafik kuralları, güvenli sürüş alışkanlıkları ve yayaların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirdi.