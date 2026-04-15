Bocce Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı Iğdır'da bocce sporuna yönelik yatırımlar sürüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi tarafından, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan kentte sporcular için Iğdır Spor Lisesi bünyesinde modern bir bocce sahası inşa edildi. İl Özel İdaresi tarafından iş makineleri kullanılarak yapılan saha, kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin ve sporcuların hizmetine sunuldu.

Yeni tesis, özellikle bocce branşında başarı hedefleyen genç sporcuların antrenmanlarını daha verimli bir ortamda gerçekleştirmesine imkan sağlayacak.

İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, yaptığı açıklamada, sporun gelişimine katkı sunmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin desteklenmesi amacıyla yatırımların süreceğini ifade eden Akkuş, spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Bocce Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan sporcular için önem taşıyan sahanın, hem okul hem de il genelindeki sportif faaliyetlere katkı sağlaması bekleniyor. Yapılan yatırımın, Iğdır'ın bocce branşında daha büyük başarılara ulaşmasına zemin hazırlayacağı değerlendiriliyor.