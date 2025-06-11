Iğdır Üniversitesi tarafından ""Kurban Bayramı" dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Genel Sekreter Ahmet Kızılkurt, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Rektör Gürel, Kurban Bayramı’nın toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunan en anlamlı günlerden biri olduğunu vurguladı. Bayramların kırgınlıkların sona erdiği, dostlukların pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı özel zamanlar olduğunu belirten Rektör Gürel, "Kurban Bayramı’nın bizlere hatırlattığı değerleri hayatımızın her anında yaşatmalıyız. Bu vesileyle tüm mensuplarımızın ve aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi. Rektör Gürel’in konuşmasının ardından konuklara geleneksel bayram ikramları sunuldu. Program sonunda Rektör Gürel, akademik ve idari personelle tek tek bayramlaşarak iyi dileklerini iletti.