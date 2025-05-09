Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) heyeti, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma (KIDAK) projesi çerçevesinde Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentini ziyaret etti.

Kaymakam Murat Ak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, IFAD Takım Lideri Shyam Khadka, IFAD Ülke Direktörü Liam Chicca, IFAD Bölge Uzmanı Sebastian Brudersohn, IFAD Ülke Program Müdürü Taylan Kıymaz, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşen programda Aizanoi Antik Kenti ziyaret edildi.

Ziyaret çerçevesinde hem bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi alındı, hem de kalkınma projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.