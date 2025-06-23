İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü ile uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. ‘’Teranostik’’alanında, Avrupa Nükleer Tıp Derneği (EANM) tarafından verilen uluslararası akreditasyon süreci başarıyla tamamlandı ve hastane, bu prestijli sertifikaya sahip sayılı merkezlerden biri oldu.

Terapi ve teşhis kelimelerinin birleşiminden oluşan "Teranostik", özellikle kanser gibi ciddi hastalıkların kişiye özel tanı, tarama ve tedavi süreçlerini kapsayan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan özel maddelerin aynı anda uygulandığı bu yöntem, hastalığın hem tespit edilmesini hem de tedavi edilmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda ‘’akıllı atom tedavisi’’ olarak da tanımlanan bu gelişmiş uygulama sayesinde, hastalara erken teşhis ve hedefe yönelik tedavi seçenekleriyle üst düzey bir sağlık hizmeti sunulabiliyor. Uluslararası düzeyde geçerliliği olan bu akreditasyonla birlikte İzmir Medical Point Hastanesi, ülkemizde sayısı sınırlı olan merkezlerden biri haline gelerek; bölge halkına ve tüm Türkiye’ye ileri teknolojiye dayalı tanı ve tedavi hizmeti sunma kapasitesini daha da güçlendirdi.

"Bu başarı, bilimsel yetkinliğimizin ve hasta odaklı yaklaşımımızın bir göstergesidir’’

İzmir Medical Point Hastanesi Nükleer Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Şanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir kurum tarafından onaylanmak bizler için büyük bir gurur. Bu akreditasyon, bilimsel altyapımızın, teknolojik donanımımızın ve hasta odaklı yaklaşımımızın uluslararası düzeyde kabul gördüğünün göstergesidir. ‘Teranostik’ alanındaki bu yetkinliğimiz sayesinde hastalarımıza en güncel ve etkili tedavi seçeneklerini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sağlıkta yenilikçi çözümleri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz"

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kubba ise hastanenin bu önemli başarısı hakkında şunları söyledi: "Medical Point olarak hedefimiz; yalnızca tedavi değil, aynı zamanda tanı süreçlerinde de en ileri teknolojiyi kullanarak insan hayatına dokunmaktır. Uluslararası geçerliliği olan bu sertifika ile hasta güvenliği ve klinik mükemmellik alanlarında çıtamızı bir kez daha yükselttik. Gelecekte de inovatif çözümleri ülkemize kazandırmak ve halkımıza en iyisini sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, sağlıkta kalite ve yenilik anlayışı doğrultusunda; kanser başta olmak üzere birçok hastalıkta erken tanı ve etkili tedavi süreçlerini destekleyen bu tür uluslararası sertifikasyonlarla sağlık hizmetlerinde öncü konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor.