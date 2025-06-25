İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi bünyesinde hizmet veren Akciğer Sağlığı Merkezi, göğüs hastalıklarında tanı süreçlerine yeni bir boyut kazandıran Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) yöntemiyle hastalarına konforlu, hızlı ve güvenli tanı imkanı sunuyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdal İn, EBUS’un özellikle akciğer kanseri olmak üzere birçok göğüs hastalığında başarılı sonuçlar sağladığını belirtti. Prof. Dr. Erdal İn ,"EBUS teknolojisi sayesinde artık doğrudan görünmeyen, bronşların arkasında yer alan lezyonlara zarar vermeden ulaşarak doku örneği alabiliyoruz. Daha önce cerrahi müdahaleyle yapılan bu işlem, günümüzde yaklaşık 30 dakikalık bronkoskopik bir yöntemle, çok daha güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor" dedi.

Tanıda yeni nesil yaklaşım: Ameliyatsız, hızlı, güvenli

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS), bronkoskopi ve ultrason teknolojisinin birleşiminden oluşuyor. Bu yenilikçi yöntem sayesinde, özellikle akciğer kanseri evrelendirmesi, lenf nodu büyümeleri, lenfoma ve tüberküloz gibi hastalıkların tanısı daha hassas, etkin ve düşük riskle yapılabiliyor.

EBUS gibi ileri düzey tanı yöntemlerinin başarıyla uygulandığı Medical Point Akciğer Sağlığı Merkezi, alanında uzman hekim kadrosu ve güçlü teknolojik alt yapısıyla tanı, takip ve tedavide referans merkezi konumunda bulunuyor. Merkezde hastalara yalnızca tanı değil, aynı zamanda bütüncül ve hasta odaklı bir sağlık hizmeti sunuluyor.