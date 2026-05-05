İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projesini görüştü.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ve başta iki bakanlık arasında olmak üzere ilgili kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, internet tabanlı dolandırıcılık yöntemleriyle mücadelede mevcut mevzuatın geliştirilmesi, teknik altyapının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları ele alındı.

'Kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyoruz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı tüm imkanları seferber ederek mücadele edeceklerini ifade etti. Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

'Adalet Bakanımız Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projemizi ele aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı, kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyoruz. Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı; hukuki, idari ve teknik tüm imkanlarımızı seferber ederek mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Toplantımıza katkı sunan Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza ve ilgili birim amirlerimize teşekkür ediyorum.'

Toplantıda iki bakanlıktan da yetkililer yer aldı

Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Harun Ersin Polat, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Ceza İşleri Daire Başkanı Kemal Ertürk, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Serdar Büyükleblebici, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm ve Jandarma Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürü Jandarma Albay Kürşat Çilek katıldı.