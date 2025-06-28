Aydın’ın Bozdoğan ilçesi, Denizli’nin Kale ilçesi ve Muğla’nın Kavaklıdere ilçeleri arasında kalan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Arapapıştı (İnceğiz) Kanyonu, ziyaretçi akınına uğruyor.

Kemer Barajı’nı besleyen Akçay ırmağının sularıyla şekillenen kanyon, çevre illerden gelen doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Ailece doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi olan bölge, ziyaretçilerin artan ilgisi nedeniyle iç turizm açısından potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel yönetimlerin de desteklediği tekne turları ve doğal güzelliklerin tanıtımıyla bölge, her geçen yıl daha fazla doğaseveri kendine çekiyor.

İç turizm rotaları arasına girdi

Turkuaz rengi suyu, sarp kayalıkları, 2 bin 500 yıllık tarihi kalıntıları, vahşi doğası, koruma altındaki kuş türleri ve eşsiz güzelliği ile iç turizm rotaları arasına giren Arapapıştı Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor. Milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ardından Kemer Barajı’nı besleyen Akçay’ın aşındırdığı, yer yer 380 metre yüksekliğe kadar yükselen yamaçları ile Arapapıştı Kanyonu, doğal serinliğinin yanısıra macera ve doğa tutkunlarını buluşturan tekne turlarıyla uğrak yerler arasına girdi.

Tekne turları ile doğa ve tarih gezisi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan 1958 yılında hizmete açılan Kemer Barajı’nı besleyen Akçay Nehrinin aşındırmasıyla oluşturduğu kanyon olan Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında turizme kazandırılmasının ardından iç turizmde il ekonomisine de canlılık kattı. Eşsiz manzarası ile bir doğa harikası olma özelliği taşıyan kanyonda düzenlenen tekne turları her geçen gün artarak devam ediyor. 6 kilometre uzunluğunda ve yer yer 50 metre su derinliğine ulaşan kanyonun sudan yüksekliği ise 380 metreye ulaşıyor. Kanyonda; 2 bin 500 yıllık antik kalıntılar, kral mezarı, kayalara gizlenmiş tarihi manastır, yaban hayatı türleri ile turkuaz rengi suyu, yeşil ve kahverenginin her tonunun harmanlandığı muhteşem doğası, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Doğa tutkunlarının cazibe merkezi

Kanyon, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme açılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başladı. Kanyonda bahar ayları le başlayan ve suların çekildiği yaz ortasına kadar süren tekne turları bölge ekonomisine de canlılık veriyor. Turlarla birlikte bireysel şekilde yerli ve yabancı turistlerin uğrak rotaları arasında yer alan 6 kilometre uzunluğundaki kanyonda 2 bin 500 yıllık antik kent kalıntıları, kral mezarı, kayalara gizlenmiş tarihi manastır, yaban hayatı türleri ile turkuaz, yeşil ve kahverenginin her tonunun harmanlandığı muhteşem doğası, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Ege’nin saklı cenneti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2016 yılında başlattığı çalışmaların ardından tekne turları ile iç turizme kazandırılan kanyon, 9 tekne ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Adeta Ege’nin saklı cenneti olarak her geçen gün cazibesini artıran Arapapıştı Kanyonu, deniz turizmi yerine iç turizmi tercih edenleri asla yanıltmıyor.

Turlarla ve bireysel gezilerle geliyorlar

Arapapıştı kanyonunun güzelliklerini görmek üzere İzmir ve Manisa’dan turla gelen çoğu kadın ziyaretçiler, kanyonun mutlaka görülmesi gerektiğini ifade ederek henüz kanyonla tanışmayanlara tekne turu tavsiyesinde bulundu. Büyük bölümü İzmir’in Seferihisar ilçesinden gelen ziyaretçiler duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye’nin iç turizmiyle de iç güzellikleriyle de ön plana çıkması gerekiyor"

54 kişilik grupla İzmir’den kanyon ziyaretine geldiklerini ifade eden profesyonel tur rehberi Sinem Mutlu, "54 kişilik grubumuzla Arapapıştı Kanyonunu ziyaret ediyoruz. Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kesiştiği bir noktada olan bu güzel kanyonu ziyaret ediyoruz. Gerçekten turkuaz rengi suyuyla, güzel doğasıyla, dağlarıyla bizleri büyüleyen bir noktada yer alıyor. Ve özellikle yerli turistlerimizin burayı kesinlikle ziyaret etmesi gerekiyor. Çünkü sadece deniz turizmiyle değil bence Türkiye’nin iç turizmiyle de iç güzellikleriyle de ön plana çıkması gerekiyor. Belediyelerimiz bu konuda çok önemli. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluşan bir tekne turu yapılıyor burada. Yaklaşık 2 saat süren kanyon içerisindeki güzel noktaları, kalesini, manastırını gösteren güzel bir tekne turu yapılıyor. Bence herkesin buraya gelip görmesi gerekli" diye konuştu.

"Doğa harikası çok güzel bir yer"

Seferihisar’ın Ulamış Mahallesi’nden turla kanyona gezmeye gelen Ayşen Karaca, "Aydın-Arapapıştı Kanyonu’na ilk kez geldim. Çok beğendik. Grup olarak geldik ve bütün arkadaşlarım da burada olmaktan gayet memnun. Doğa harikası çok güzel bir yer. Belediyenin sağladığı hizmetlerle buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

"İyi ki gelmişim"

İzmir-Bornova’dan gelen Mücella Güner de "Seferihisar grubu ile birlikte geldim buraya. Çok güzel bir gezi oldu. Çok değişik bir yer. Çok arzu ediyordum gelmeyi. İyi ki gelmişim. Kanyonun rengi çok çok güzel. Suyun en az olduğu dönemdeymişiz ama yine de güzel gerçekten. İyi ki gelmişim" şeklinde konuştu.

"Rengiyle, doğasıyla, ambiyansıyla hakikaten harika bir yer"

Manisa’dan gelen Mualla Şahin ise "Arapapıştı gezisi var dendiğinde Seferihisar-Ulamış grubu ile birlikte gerçekleştirilen bu geziye katıldım. Buraya hiç gelmemiştik. Dolayısıyla da bu bölgeyi tanımak, gezmek, anlamak, dinlemek amacıyla da katıldık. Çok da güzel bir gezi oldu. Burayı kazandıran hem belediye başkanımıza hem de bütün yetkililere gerçekten teşekkür ediyoruz. Harika bir yer. Burayı turizme kazandıranlar sağolsunlar. Rengiyle, doğasıyla, ambiyansıyla hakikaten harika bir yer. Ege Bölgesinde gerçekten çok özel yerler var. Çok özel bir bölgede yaşıyoruz. Türkiye’nin değerlerinden bir bölge. O yüzden herkesi bu bölgelere bekliyoruz. Severek gezeceklerine de kanaat ediyoruz" dedi.