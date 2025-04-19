Dünya’nın en büyük sazan balığı yakalama yarışması olan ’XI. IBCC Internatıonal Balaton Carp Cup’ Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışmasında Türk takımı Klas Bait Carp Team sektör üçüncüsü oldu.

Dünya’nın her köşesinden katılım sağlayan 28 ülke 300 takım 1200 sportif balıkçının katıldığı yarışmaya Türkiye’den 8 takım 31 sportif balıkçı katılarak yarışmada mücadele etti. Yarışmanın yapıldığı göl havzasındaki balık popülasyonunun yüksek olması sebebiyle 10 kilogram üstü balıklar dereceye dahil edilerek, 10 kilogram altı balıklar ise değerlendirmeye alınmadı.

Yarışmada 13,63 kilogram ortalama ile toplamda 1740 adet 10 kilogram üstü balık yakalanırken, en büyük balık ise 31,18 kilogram geldi. Yarışmada toplamda 23 ton 716 kilogram sazan balığı yakalandı.

Türkiye adına yarışmaya katılım sağlayan 8 takımdan, 4’ü tuttukları balıklarla 10 kg limiti geçerek yarışmada alt sınırı geçti. Klas Bait Carp Team takımı ise FABRICA DE NADA Sektöründe Sektör 3’üncülüğünü elde etti.

Yarışma hakkında konuşan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, "Macaristan da düzenlenen ‘XI. IBCC Internatıonal Balaton Carp Cup’ Yarışmasında Sektör üçüncüsü olan ’Klas Bait Carp Team’ takımımızı tebrik ediyorum. Dünyanın en zor sportif sazan balığı yakalama yarışması olarak kabul edilen Balaton yarışmasında ülkemizi temsil edip Türk bayrağımızı dalgalandıran tüm takımlarımıza son dakikaya kadar göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yarışmalara katılacak olan takımlarımıza şimdiden başarılar dileriz’’ dedi.