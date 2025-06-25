Adana’da geçtiğimiz yıl temsili düğünle gelinlik giyen ve hayali gerçek olan yaşlı kadın, kaldığı huzurevinden izinsiz ayrıldıktan 3 gün sonra çalılık alanda ölü bulunmuştu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

20 Haziran Cuma günü, 83 yaşındaki Sümbül Topbaş’ın Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden izinsiz ayrıldığı öğrenildi. Huzurevi yetkilileri, ayrılışın hemen ardından 100. Yıl Polis Merkezi Amirliği’ne giderek durumu resmi olarak bildirdi.

Çalılık alanda ölü bulundu

Topbaş’tan haber alınamaması üzerine başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Yaşlı kadın, 3 gün sonra, 23 Haziran akşamı Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde bir çalılık alanda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından cenaze Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Valilik ve savcılık devrede

Yaşlı kadının ölümü sonrası Adana Valiliği, huzurevindeki uygulamalara ilişkin idari inceleme başlattı. Aynı zamanda, kadının ölümüne ilişkin adli soruşturma da sürdürülüyor. Topbaş’ın ölümünde herhangi bir ihmal ya da dış müdahale olup olmadığının otopsi ve soruşturma raporlarıyla netlik kazanacağı belirtildi.