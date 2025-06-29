Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Horozköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 28 Haziran Cumartesi günü saat 16.55 itibariyle henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Gece boyunca alevlerle mücadele eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.