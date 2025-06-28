Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen konrol altına alınırken, bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, "söndürme ve kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Horozköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması gece boyunca devam edecek.

Vali Canbolat bölgede

Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Canbolat, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bugün yangınlarla Türkiye olarak mücadele ediyoruz. Herkesin yangın tedbirleri konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor. Bugün bu bölgede saat 16.55 itibariyle bir yangın ihbarı oldu ve bölgeye tüm ekiplerimiz sevk edildi. hava araçları dahil olmak üzere 67 araç, 208 personel ile müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yukarı kısımda sorun kalmadı, Horozköy kısmında ise tedbirler alındı. O bölgenin de kuşatıldığı söndürme ve kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Birkaç tane bağ evinde yangın zararları var. Bunların hasar tespitleri yangın bittikten sonra ekiplerimiz tarafından yapılacak" dedi.