Bilecik'te hobi olarak 2 dönüm çilek yetiştirmeye başlayan Yalçın Nar, 8 yılda üretimi 42 dönüme çıktı. 100 bin kök arazide herkes kendi çileğini toplarken Nar, pazarda satacak çilek bulamıyor.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçın Nar, hobi olarak kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını ifade etti. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başta 2 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme son olarak da 42 dönüme çıkaran Nar, yıllık 100 ton üretim yapıyor.

'Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık'

Çilek üreticisi Yalçın Nar, vatandaşların çilek tarlasında yiyerek, eğlenerek çilek topladıklarını anlatarak, 'Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık. Daha sonra vatandaşın yoğun isteği üzerine üretim alanımızı 42 dönüme çıkardık. Bizim amacımız doğal çilek yetiştirerek vatandaşa, halka doğal çilek yedirmekti. İnsanlara beğendikleri çileği dalından seçerek toplama imkânı sunmak istedik. Vatandaşlarımızın bu uygulamaya ilgisi ve talebi üzerine bahçemizi ziyaretçilere açtık. Cumartesi ve pazar günleri bahçemiz oldukça kalabalık oluyor. Gelen ziyaretçilerimize girişte sepetlerini veriyoruz ve bahçeye yönlendiriyoruz. Kendi seçtikleri çilekleri tadına bakarak topluyorlar. Çıkışta ise topladıkları çilekleri tarttırıp ücretini ödüyorlar' dedi.

'Vatandaşlarımız beğendikleri ve seçtikleri çilekleri kendi elleriyle toplayıp evlerine götürüyor'

Tarladan çilek toplayan Çilek üreticisi Yalçın Nar'ın annesi Gülümser Nar ise, 'Burası oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşlarımız beğendikleri ve seçtikleri çilekleri kendi elleriyle toplayıp evlerine götürüyor. Evlerinde de afiyetle tüketebiliyorlar' dedi.

Öte yandan başta Bilecik, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar ellerindeki sepetlerle tarlaya girip, istediği çileği toplayarak satın alıyor.