Aksaray’da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, ailesinin evinde yorgan altında yakalandı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik yapıldı. Edinilen bilgiye göre, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. isimli şahsın ailesinin evinde saklandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yorganların altında saklanmış vaziyette yakalanarak gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansırken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.