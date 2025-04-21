Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan Tıp Hukuku Kongresi‘nde malpraktis davaları ile ilgili önemli bilgiler ele alınacak.

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği tarafından Gaziantep’te, 26-27 Nisan’da Tıp Hukuku Kongresi düzenlenecek. Kongrenin Başkanlığını Dr. Av. Cengiz Bayram, Kongre Onursal Başkanlığını Op. Dr. Samet Bayrak yapacak. Kongrede Adli Tıp Kurumu açısından Malpraktis davaları ve hekimlerin sorumluluğu, Ceza Hukuku açısından uygun tıbbi müdahale, Danıştay nezdinde hekimlerin malpraktisten kaynaklanan tazminat davalarına bakışı, diş hekimlerinin hukuki sorumluluğu, hekimler açısından taksirle öldürme ve görevi kötüye kullanma suçları, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının ceza soruşturma süreci ve 7406 sayılı yasa, hekimlerin disiplin sorumluluğu, Kadın, Doğum Hekimleri aleyhine açılan davaların analizi, tıbbi ilaç kaynaklı zararlarda eczacıların ve hekimlerin sorumluluğu, tıbbi malpraktis davalarında zaman aşımı ve hak düşürücü süreler, tıbbi malpraktis tazminat davalarında Yargıtay’ın aydınlatma yükümlülüğüne yaklaşımı, hekimlerin mesleki sorumluluk sigortalarında karşılaştığı sorunlar konuları ele alınacak.

Dr. Av. Cengiz Bayram, kongreye tüm hekim ve avukatları davet ederek, "Misyonumuz; Türkiye’de birçok sorun yaşayan hekimlerin yaşadıkları hukuksal sorunlara destek olmak ve bunlara çözüm aramaktır. Vizyonumuz; Türkiye’de görev yapan hekimlerin yaşadıkları hukuki sorunlarının çözümü aşamasında kendi alanında uzman saygın hukukçular ve 81 ilimizde merkeze bağlı olarak görev yapan hukukçular aracılığıyla onlarla dayanışma içinde olmaktır. Özellikle son yıllarda, sağlık hizmeti sunumunda önemli yeri olan hekimler ekonomik, sosyal ve hukuki anlamda birçok sıkıntı yaşamaktadır. Bu sıkıntılar; birçok hekimin mesleği bırakmasına, birçoğunun yurt dışına gitmek ve mesleğe orada devam etmek için yollar aramasına yol açmaktadır. Bu kapsamdaki bir diğer tehlike ise cerrahi branşlarda uzmanlaşma istek ve eğiliminin hızla azalmaya başlamış olmasıdır. Öyle ki bu gidişle bazı branşlarda uzman hekim bulunamaması söz konusu olacak, bu da toplum sağlığı açısından ciddi ölçüde risk oluşturacaktır. Bizler, ülkemizin sağlık gücü ve geleceğinin emaneti ve teminatı olan hekimlerimize hukuksal destek vererek var olan sorunların çözümüne az da olsa katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Mesleki faaliyetleri nedeniyle idare ile yargı ile şiddet ile özlük hakları ile ilgili sorunlar yaşayan hekimlerimizin yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Bu bakımdan kongremizin faydalı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.