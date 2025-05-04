Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Trabzon Ortahisar Belediyesi’ni 30-25 yenerek şampiyon oldu.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, İzmir’de düzenlenen HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Trabzon Ortahisar Belediyesi ile karşılaştı.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki maça oldukça iyi başlayan Büyükşehir Belediyespor, mücadelenin ilk dakikalarında üstünlüğü ele aldı. Maçın 9. Dakikasını 7-1 önde geçen Belediyespor, devreyi 19-11 önde tamamladı. Maçtan 30-25 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Gerçekleştirilen kupa töreninde, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncu ve özel kaleci ödülleri, Bursa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal'a verildi. Bursa Büyükşehir Belediyespor’a kupası ve madalyaları ise Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından verildi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, kupayı büyük bir sevinçle kaldırıp şampiyonluğu kutladı.