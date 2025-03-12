Antalya’da evlenip düğün hazırlığı yaptığı hemşire eşini satırla öldüren Acil Tıp Teknisyeni Halit Can Sakman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakman’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

9 Mart tarihinde akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549. Sokak’ta bir sitenin giriş katında meydana gelen olayda, özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26) ve Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) arasında tartışma çıktı. Uzun süredir birlikte olan ve kısa süre önce resmi nikah kıyarak düğün hazırlıklarına başlayan çiftin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Daireden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile verilen adrese gelen polis ekipleri, daire içerisinde Sevcan Demir Sakman’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satırla kesi darbeleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, iddiaya göre eşinin bıçaklı saldırısından dolayı yaralı olduğu belirtilen Halit Can Sakman ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Halit Can Sakman olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, aldığı satır darbeleri ile hayatını kaybeden eşi Sevcan Demir Sakman’ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç hemşirenin cenazesinin teslimi sırasında anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta zorlandı.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Olayın ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Halit Can Sakman, bugün çıkarıldığı mahkemece "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Halit Can Sakman’ın Cinayet Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede 2-3 aydır maddi konuda tartışmalar yaşadıklarını belirterek, "Sabah kahvaltıyı dışarıda yapalım mı diye sordum. ‘Durumumuz iyi değil, boşa para mı harcayacağız’ diye tartışma çıkardı. Tartışma akşam da devam etti. Bıçak çekip bana saldırdı, boğazıma vurdu. Ben de önce bıçakla vurdum, sonra elime satır geçti, onunla vurdum" dediği öğrenildi.

Mahkeme tarafından tutuklanan Halit Can Sakman’ın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.