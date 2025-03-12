Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Kuşlukçayır köyü Işıklı mezrası kırsal alanında ateşli silahla yaralanan şahıs, helikopter ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşlukçayır köyü Işıklı mezrası kırsalında ateşli silahla yaralanan bir kişi için yakınları 112 Acil Servis’i arayarak ambulans talep etti. Yaralının durumunun aciliyetine istinaden olay yerine helikopter ambulans gönderildi. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, helikopter ambulansla Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.