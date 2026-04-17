Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Antakya ilçesi Kisecik Yerleşkesinde bulunan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk başkanlığında yapılan toplantıda, gündem ve gündem dışı toplam 86 madde görüşüldü.

Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Öntürk, Siverek ve Onikişubat ilçelerinde okullarda meydana gelen olayları 'menfur hadiseler' olarak nitelendirerek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Öntürk, HBB tarafından il genelinde yapımı süren ve yakın zamanda hizmete açılacak çok amaçlı salonlar, kreşler ve benzeri tesislere şehitlerin ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin verilmesinin değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca Hatay'a katkı sunmuş devlet büyüklerinin isimlerinin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını önerdi.

11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına ulaşım desteği sağlanmasına yönelik önerge, Ulaşım Dairesi Başkanlığına sevk edildi.

Toplantıda HBB'nin 2025 mali yılı gelir ve giderlerine ilişkin Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgilendirme sunumu yapılırken, 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü.

Mecliste yapılan gizli oylamalar sonucunda, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Filiz Özçörekçi, 2. Başkan Vekilliğine Adem Akyürek seçildi. Meclis Divanı asil üyeliklerine Filiz Özçörekçi ve Mustafa Necati Gürz getirilirken, kâtip üyeliği yedeklerine Vedat Ateş ve Ahmet Oğuz Seçer seçildi. Ayrıca ihtisas komisyonları üyeleri ile 5 encümen üyesinin seçimleri de tamamlandı.

Toplantıda ayrıca kamu ve özel bankalardan sağlanacak nakdi ve gayri nakdi kredilere ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere HBB Başkanı Mehmet Öntürk'e yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Hatay Ulaşım ve Turizm AŞ'nin teklifi doğrultusunda, otobüs, elektrikli bisiklet ve elektronik ücret toplama sistemi ekipmanlarının temini amacıyla sermaye artırımı yapılmasına karar verildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından bir sonraki meclis toplantısının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 13.37'de Reyhanlı ilçesinde yapılacağı bildirildi.