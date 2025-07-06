Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan Zeus isimli erkek aslan, fıstık tarlasında uyuyan çiftçiye saldırdı. Polis ve jandarmanın havaya ateş ederek kurtardığı vatandaş ağır yaralanırken, kaçan aslan ormanda etkisiz hale getirildi.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında Manavgat’ın Ilıca Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan hayvan parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan Zeus isimli erkek aslanın kafesinden kaçtığı ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aslanın izini sürmeye başladı. Saat 03.45 sıralarında 700-800 metre ileride bir otelin arka kısmından gelen boğuşma sesleri üzerine harekete geçen ekipler, Zeus’un bir vatandaşa saldırdığını gördü. Polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş ederek aslanı uzaklaştırdı.

Tarlasında uyuyan adama saldırdı

Aslanın saldırısına uğrayan kişinin uzun yıllardır bölgede çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Süleyman Kır (53) olduğu öğrenildi. Kır’ın gece eşiyle birlikte fıstık bahçesine su saldıktan sonra kamyonetin yanında uyuyakaldığı, saldırının da bu sırada gerçekleştiği tespit edildi. Vücudunun birçok yerinden ağır yaralanan Süleyman Kır, ambulans olay yerine giremediği için kendi kamyonetinin kasasına konularak ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan Kır, ardından Antalya’ya sevk edildi.

Aslan sabah saatlerinde yakalandı

Zeus isimli aslan, sabaha kadar izini kaybettirdi. Sabah saatlerinde ormanlık alanda yeniden izine rastlanan aslan için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Jandarma HAYDİ ekipleri ve Manavgat Belediyesi’ne ait iş makineleriyle geniş çaplı arama başlatıldı. Saat 11.30 sularında ormanda bulunan Zeus, uzun uğraşlar sonucunda etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.