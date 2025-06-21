Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, ısınan havalarla birlikte itfaiyenin müdahale edeceği iş akışının da artacağı bir döneme geçildiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımızdan özellikle mangal yakılan alanda ateşin söndürülerek ayrılmalarını rica ediyoruz" dedi.

2024 yılında 11 bin 259 olaya müdahale ettiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Kayseri’de 2023 yılı itibariyle toplam 10 bin 225 vakaya gitmişiz. 2024 yılı sonlandığında ise karşımıza çıkan rakam 11 bin 259 ve bu sayı ile 2024 yılını sonlandırmışız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Kayseri genelinde 17 noktada 313 personel, 57 araçla 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. İhbar çağrı numarası 112 olarak itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yani acil durum ekipleri buraya ihbar düştüğünde en kısa sürede verilen adrese ekiplerini yönlendirmek sureti ile oradaki operasyonları sonlandırmaya çalışıyoruz. İtfaiye olarak biz ağırlıkta mevsimsel olarak yani meteorolojik verilerin ön plana çıktığı ve bu verilere bağlı olarak iş akışının da doğrudan etkilendiği bir dönem içerisindeyiz. Bu dönemde toprağın ısınması ve okulların da kapanmasıyla beraber bağ-bahçe kültürü ve ekim alanlarına yönlenmenin hızla gerçekleştiği bir ortamda arazi yangınlarıyla, özellikle vatandaşların bahçe kültürü içerisinde burada temizlik yapmaları, ekim yapmaları ve atıkların bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması amacıyla kontrollü yakma olarak düşündüğümüz ama tedbir almadan ve ortalığı ıslatmak sureti ile ateş yakmak zorunda kalırlarsa bunu yapmamalarını, toprağa gömülmesini ya da çöpe transfer etmelerini kendilerinden özellikle istiyoruz" dedi.

Kızılkan, özellikle de pikniklerde yakılan mangal ateşinin söndürülmeden alandan ayrılınmaması gerektiğini söyleyerek, "Buna rağmen herhangi bir şekilde kontrolsüz ateş sonucu yangınla karşılaştıklarında ise mutlaka rüzgar yönünü gözetmek sureti ile yangına ilk müdahaleyi yaparken 112 Çağrı Merkezi’ni aramalarını ve ihbarda bulunmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Anadolu’nun genel kültürü içerisinde yer alan en önemli etkinliklerden bir tanesi insanlar artık yaz ile birlikte ve çocukların okullarının tatil olması ile birlikte doğayla buluşmayı, yeşil alanları kullanmayı ve kendilerini bu doğal ortam içerisinde rahatlatmayı ön plana çıkarıyorlar. Burada da dikkat edilmesi gereken olay şu; özellikle kendilerine tahsis edilen piknik alanlarını kullanmalarını, mangallarını bu alanlar içerisinde yakmalarını ve sonrasında da işlemler bittiği an söndürüldüğünden emin olmak sureti ile o alanı terk etmelerini kendilerinden rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.