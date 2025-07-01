Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına destek için Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yola çıktı. Tam donanımlı 5 kişilik ekip, yürütülen çalışmalara destek verecek.

Antakya ilçesinde ve devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Bir süredir etkisini hissettiren yangına, birçok ilden Hatay’a giden ekipler de müdahale ediyor. Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Sağırlılı köyünde üç farklı noktada çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınına 3 araç ve 11 personelle müdahale eden Elazığ itfaiyesi de, Antakya’da devam eden ve geniş bir alanı etki altına alan orman yangınına da 1 araç ve 5 personelle müdahalede bulunacak.

Antakya’da süren yangına müdahale çalışmaları, hem havadan hem de karadan devam ederken, yangının yayılmaya başladığı andan itibaren hazır halde bekleyen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip de vakit kaybetmeden orman yangınına müdahale için Antakya’ya hareket etti. İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinden mesai arkadaşları tarafından uğurlanan ekip, dualarla yola çıktı. Elazığ İtfaiyesi ekibi, yangın kontrol altına alınıp söndürülene kadar, Antakya’daki destek görevine devam edecek.