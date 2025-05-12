Hatay’da zeytinlik alanda çıkan ve fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında ağaçlar alevlere teslim oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde zeytinlik alanda yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede fırtınanın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında zeytinlik alan zarar gördü.