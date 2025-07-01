Hatay’da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında bölge havadan görüntülendi.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. 22 saat geride kalırken ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangının etkili olduğu bölge havadan görüntülendi. Saatlerdir etkisini hissettiren yangında şehri kaplayan duman tabakasıysa dikkat çekti.