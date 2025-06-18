Hatay’da seyir halinde olan tırın dorsesi çıktı. Yaralanmanın yaşanmadığı kazada, dorse çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay istikametinden Adana yönüne seyir halinde olan 21 EY 053 plakalı tırın dorsesi Akçay otoban girişinde virajı dönmek istediği sırada çıktı. Tır şoförü durumu yol yardıma bildirdi. Tır sürücüsü ve yol yardım ekibi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırın dorsesi çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı.