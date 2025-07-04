Hatay’da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için hem karadan hemde havadan ekiplerin yoğun bir müdahale sürdürülüyor.

"Bir anda alev alev yanmaya başladı"

Yangının nasıl çıktığını anlatan Ahmet Gürler, "Ben balkonda oturuyordum ufak bir duman çıktı. Ufak bir duman derken bir anda büyük bir duman oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri gitti. Bir anda alev alev yanmaya başladı. Şu anda şiddetli rüzgarda var" dedi.