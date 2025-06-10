Hatay’da jandarma ekipleri tarafından Mayıs ayında, 83 şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla ve uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Mayıs ayında yapılan çalışmalarında; toplam 83 şahsın ev, üst ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda; 28 kilo 100 gram esrar, 2 bin 256 adet captagon, 617 gram metamfetamin, 194 gram kubar esrar, 134,6 gram kannabinoid, 8 bin 194 kök kenevir, 1 kilo 50 gram kenevir tohumu, 9 bin 620 litre fermente üzüm posası, 784 kaçak rakı ve 51 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili 83 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.