Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gıda Kurtarma Derneği ve FAZLA iş birliğiyle düzenlenen "Gıda ve Gastronomi Sektöründe Atıksız Mutfaklar İçin Yenilikçi Uygulamalar" konulu Ideathon başladı.

HKÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, GTO Gaziantep Gastronomi Akademisi’nin destekleriyle iki gün boyunca sürecek. Etkinliğin ilk gününde gıda israfına karşı yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli açılış konuşmasında sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bizler, sıfır atık bilinciyle hareket eden, yeşil kampüs anlayışını benimseyen ve her alanda inovasyon odaklı eğitim sunan bir kurumuz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz, bu Ideathon’la yalnızca teknik bilgi üretmiyor, aynı zamanda değer, farkındalık ve dönüşüm üretiyor. Bu etkinlik sayesinde sektör temsilcileriyle öğrencileri aynı masa etrafında buluşturuyor; fikirlerin projeye, projelerin çözüme, çözümlerin ise sürdürülebilir bir geleceğe dönüşmesini amaçlıyoruz" dedi.

Açılışta konuşan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise, "Gıda sektörü yalnızca üretim ve tüketim zincirinden ibaret değil, aynı zamanda bir kültür ve sorumluluktur. Gaziantep olarak yalnızca geçmişin mutfağını yaşatmakla yetinmemeli, geleceğin tarifini de yazmalıyız" ifadelerini kullandı.

Gıda Kurtarma Derneği Başkanı ve FAZLA Genel Müdür Yardımcısı Berat İnci, "Her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Bu, sadece bir rakam değil, aynı zamanda israf edilen umut ve kaynak demektir. Bu nedenle gençlerin bu konuda farkındalık oluşturması son derece kıymetlidir" diye konuştu.

Etkinliğin ilk oturumu olan "ZeroBite Atıksız Mutfaklar İçin Yenilikçi Uygulamalar" başlıklı panelin moderatörlüğünü HKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Furkan Baltacı üstlendi. Panelde HKÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Fulya Harp Çelik, Toros Üniversitesi MYO İkram Hizmetleri ve Aşçılık Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Öztop, Gıda Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Devrim Barçak Potok ve GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek fikir geliştirme ve sunum oturumlarıyla devam edecek.