İzmir’in Buca ilçesinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri dün Buca ilçesinde yaptıkları çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişinin saklandığını belirledi. Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 9 Yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.D. ile birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 20 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası alan E.G. polis ekipleri tarafından adreslerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.