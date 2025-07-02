Hakkari’nin Derecik ilçesine çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Havroki mevkiinde saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine sevk edilen Derecik Orman İşletme Şefliği ekipleri ile köylülerin yardımıyla alevler yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını, yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.