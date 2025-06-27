Hakkari’de bir grup dağcı, yüksek rakımdaki Sümbül Dağı’nda ayı ve yaban keçilerini görüntüledi.

Hakkari’nin 3 bin 487 metre yüksekliğindeki Sümbül Dağına tırmanış gerçekleştiren Hüseyin Kurt, Yasin Aşkan, Metin Keskin ve Veysi Aşan isimli dağcılar rehber Gıyasettin Tatlı ile birlikte Nasuril Yaylası rotasını tercih etti. Sümbül mağarasında kamp kuran ekip, akşam saatlerinde yaylaya ulaştığında havai fişekler ve ışıklarla görsel bir şölen sundu. Grup, dağ tırmanışı sırasında karda yürüyen ayı ve kayalıklara tırmanan dağ keçilerini görme fırsat buldu. Yaban hayatı görüntüleyen dağcılar o anları cep telefonlarına kaydetti.