Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 61 kilo 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu madde İmal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; 7 Nisan 2025 günü Yüksekova İlçesi Efeler Uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorsesinde arama yapıldı. Yapılan adli aramada; aracın dorsesi içerisinde 5 adet çuval içerisinde paketlenmiş vaziyette 30 paket halinde toplamda daralı ağırlığı 16 kilo 2 gram gelen metamfetamin maddesi ve 95 paket halinde toplamda daralı ağırlığı 45 kilogram gelen skunk maddesi olmak üzere toplamda 61 kilo 2 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bahse konu aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi.