Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Altun, önceki akşam İstanbul Arena Jolly Joker’de hayranlarıyla bir araya geldi. Sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Altun, sevilen şarkılarını seslendirirken duygusal anlarıyla da geceye damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Altun, önceki akşam İstanbul Arena Jolly Joker’de hayranlarıyla buluştu.

Konser sırasında yakın dostu Volkan Konak’ı anan sanatçı, “Kuzeyin oğlu Türkiye’yi üzdü ama beni daha çok” sözleriyle salonda hüzünlü bir atmosfer oluşturdu. Bu içten ve samimi sözler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Altun’un sahnesinde müzik ve duygular adeta iç içe geçti.

Gece boyunca hayranlarına hem nostaljik hem de duygu yüklü anlar yaşatan Hakan Altun, performansıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Konser, sanatçının güçlü sesi ve sahne enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı.