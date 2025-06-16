Ardahan’da Niyazi Mısri Kız öğrenci Yurdu yerleşkesinde özel güvenlik görevlisi tarafından yaralı halde bulunan yavru kartal, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ardahan Merkezde bulunan Niyazi Mısri Kız öğrenci Yurdu yerleşkesinde çevre kontrolü yapan güvenlik görevlisi, yaralı halde bir yavru kartalla karşılaştı. Güvenlik görevlisi kartala su ve yiyecek verdikten sonra, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından teslim alınan kartal, gerekli tedavileri ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak.