Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen seminerde "Gıda Güvenliği Yönetiminin Uluslararası Boyutu" ele alındı. Güvenli olmayan gıdalar nedeniyle yaşanan hastalıklara dikkat çekilen seminerde akıllı tarımın önemi vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Araştırma Merkezi, düzenlenen "Gıda Güvenliği Yönetiminin Uluslararası Boyutu" semineri ile gıda güvenliği ve kalitesini ele aldı. Tarladan sofraya uzanan süreçteki denetim ve yönetim uygulamalarının uluslararası boyutuyla ele alınmasının gerekliliği vurgulanan seminerde, katılımcılara güncel gelişmeler aktarıldı. Seminer kapsamında, dinleyicilere küresel düzeydeki gıda güvenliği standartlarını tanıma ve değerlendirme fırsatı da sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İrfan Günsel Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beyza Hatice Ulusoy’un sunumuyla gerçekleştirilen seminerde; gıda güvenliğinin yalnızca yerel ölçekte değerlendirilemeyecek kadar geniş kapsamlı bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla yapılan seminer, karşılıklı soru-cevap şeklinde son bulurken, seminerde Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve İrfan Günsel Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden de yer aldı. Prof. Dr. Özge Özden, merkezin Kıbrıs’a özgü tarım değerlerinin korunması ve bilimsel temelde gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Beyza Hatice Ulusoy ise sunumunda gıda güvenliği konusunda farklı ülkelerde uygulanan politikaları karşılaştırmalı olarak ele alarak, güvenli gıda üretiminin uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımı ile daha sürdürülebilir hale geleceğini ifade etti.

Prof. Dr. Özge Özden: "Tarım, gıda ve kırsal kalkınma konularındaki paylaşımlarımız devam edecek"

Prof. Dr. Özden, merkezin Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in babası İrfan Günsel’in Kıbrıs’a, Kıbrıs kültürüne, tarımına ve toprağa olan bağlılığını yaşatmak amacıyla kurulduğunu vurguladı. İrfan Günsel’in özellikle arıcılıkla ilgilendiğini anımsatan Prof. Dr. Özden, bu alanda inovatif projelerin konuşulacağı etkinliklerin de planlandığını söyledi. Tarım, gıda ve kırsal kalkınma konularında ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile araştırmalar yürüterek, yerel değerleri yaşatmak ve bunları toplumla paylaşarak yaygınlaştırmak amacında olduklarını belirten Prof. Dr. Özden, merkezin aynı zamanda KKTC’nin AB uyum sürecine katkı sunacak bilimsel üretim hedeflediğini de ifade etti.

Prof. Dr. Beyza Hatice Ulusoy: "Gıda güvenliği için yasal düzenlemeler de önemli"

"Gıda Güvenliği Yönetiminin Uluslararası Boyutu" sunumunda küreselleşmenin ve teknolojik ilerlemelerin gıda güvenliği yönetimi üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde ele alan Prof. Dr. Beyza Hatice Ulusoy, özellikle soğuk zincir sistemleri ve lojistik altyapıdaki gelişmelerin bozulabilir ürünlerin güvenli taşınmasında büyük rol oynadığını söyledi. "Blockchain teknolojisi sayesinde, ürünün tarladan sofraya kadar olan yolculuğu artık şeffaf biçimde izlenebiliyor" diyen Prof. Dr. Ulusoy, dijitalleşmenin tüketiciye güven sağladığını ve üretim süreçlerini daha hesap verebilir hale getirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Ulusoy, bununla birlikte, akıllı tarım uygulamalarının üretim verimliliğini arttırdığını ve küresel pazar erişimini kolaylaştırdığını da vurguladı. Gıda güvenliğinin sağlanmasında yalnızca teknolojik altyapının değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde uyumlu yasal düzenlemelerin de büyük bir rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Ulusoy, bu düzenlemelerin sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’nin 178/2002 sayılı düzenlemesi ile Türkiye’deki 5996 sayılı yasanın bu alandaki örnek uygulamalar arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Ulusoy, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon insan, güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalanıyor" sözleriyle konunun toplumsal etkisine dikkat çekti. Prof. Dr. Ulusoy, sunumunda sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan ilişkili olan gıda güvenliğinin, sağlıklı yaşam hakkının temel bir parçası olduğunu vurguladı.