Dicle Elektrik, 2 milyar TL’yi aşan LED aydınlatma şebekesi yatırımıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 21 dağıtım şirketi arasında zirveye yerleşti. 2022’den bu yana 900 kilometreyi aşkın LED aydınlatma hattı kuran şirket, çevre dostu ve ekonomik teknolojilerle modern şehircilik anlayışına öncülük ediyor.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarını aralıksız sürdüren Dicle Elektrik, çevre dostu teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncülüğünü pekiştiriyor. Özelleşme sürecinin başladığı 2013 yılından bu yana Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren şirket, LED aydınlatma alanında Türkiye genelinde örnek bir başarıya imza attı. 2022 yılında başlayan LED dönüşüm seferberliğiyle birlikte 900 kilometreyi bulan aydınlatma şebekesi tesis eden Dicle Elektrik, 2 milyar TL’yi aşan yatırım hacmiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre en çok LED şebeke yatırımı yapan dağıtım şirketi oldu.

"Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kent aydınlatması hedefiyle çalışıyoruz"

LED dönüşümünün sadece teknik bir gelişme değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel bir dönüşüm olduğunu belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, projelerin arkasındaki vizyonu, "LED aydınlatma projelerimizi sadece enerji verimliliği hedefiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir kent aydınlatmasının sağlanması ve modern şehircilik anlayışına katkı sunmak amacıyla hayata geçiriyoruz. Bu dönüşümle birlikte çevreye duyarlılığımızı artırırken uzun vadede hem bölge halkına hem de ülkemize enerji tasarrufu sunarak katkı sağlıyoruz" şeklinde anlattı.

"En fazla LED yatırımını biz gerçekleştirdik"

Arvas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dicle Elektrik’in gerçekleştirdiği LED yatırımları sadece nicel anlamda değil, kullanılan malzeme ve teknoloji açısından da sektör standardını yukarı taşıyor. 2022 yılından itibaren kurulan 900 kilometrelik LED şebekede, 30 bin adet galvanizli aydınlatma direği, 36 bin adet farklı güçlerde LED armatür ve bin 500 kilometre uzunluğunda 4x16 alüminyum iletken kullanıldı. Ayrıca özelleşme sürecinin başladığı 2013 yılından bu yana, hizmet bölgemizde yer alan illere yaklaşık 62 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. Tesis ettiğimiz LED şebekenin güncel yatırım bedeli ise 2 milyar TL’yi geçti. Bu veriler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın istatistiklerinde de açıkça görülüyor. 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en fazla LED yatırımını biz gerçekleştirdik".

LED aydınlatma, tasarruflu, uzun ömürlü, çevre dostu

Dicle Elektrik’in bölge genelinde yaygınlaştırdığı LED teknolojisi, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli avantajlar sağlıyor. "Light Emitting Diode" yani "Işık Yayan Diyot" teknolojisi, klasik ampullere kıyasla çok daha düşük enerji tüketimiyle daha uzun ömürlü kullanım sunuyor. Enerjinin büyük kısmını doğrudan ışığa dönüştürmesi sayesinde enerji kayıplarını en aza indiren LED’ler, çevre dostu yapılarıyla dikkat çekiyor. Dicle Elektrik’in bu yatırımları sayesinde, hem şehirler daha estetik ve güvenli hale geliyor, hem de enerji faturalarında önemli tasarruflar sağlanıyor.