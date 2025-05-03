Gümüşhane’de yapımına 2017 yılında başlanan Pekün Dağı Tüneli aradan geçen 8 yıla rağmen tamamlanamazken vatandaşlar tünelin bir an önce hizmete açılmasını istiyor.

Gümüşhane ile Kelkit ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 20 rakımlı Pekün Dağı’na yapılması planlanan ve yapımına 2017 yılında başlanan Pekün Dağı Tüneli 8 yıldır tamamlanamıyor. 6 bin 300 metre uzunluğunda planlanan çift tüplü tünel inşaatında aradan geçen 8 yıla rağmen yüzde 70 seviyesinde ilerleme kaydedilirken vatandaşlar projenin tamamlanarak tünelin hizmete açılmasını bekliyor.

Öte yandan, Pekün Dağı Tüneli’nin Kelkit tarafında kalan şantiyesinde yapılan çalışmalar sürerken, Gümüşhane tarafında kalan şantiyede ise hiçbir çalışma olmaması dikkat çekiyor.

"İnsanlar bu yolda hep mağdur oluyor"

Köylerine çok yakın bir noktada inşaatına başlanan tünel nedeniyle özellikle kış aylarında Pekün Dağı Geçidi’nde çok büyük zorluklar yaşadıklarını ifade eden Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, "Bu süreç 2017’de başladı. İki yıl içinde biteceği söylendi ama 8 yıl geçti. Bu yol, İpek Yolu’dur. Sadece Gümüşhane’ye ait değil buradan Erzincan’a, Güneydoğu’ya ve Akdeniz’e kadar yol uzanıyor. Bütün tırların, kamyonların, otobüslerin yoğun şekilde geçtiği bir yol. Özellikle kışın tehlikeli ve yüksek rakımlı bir yol. İnsanlar burada hep mağdur kalıyor. Biz burada kalanları misafir ediyoruz. Bu yolun bir an önce açılması ve Gümüşhane’ye kazandırılması gerekiyor. Şu anda çalışmalar devam ediyor ama yoğun bir şekilde para geldiğini düşünmüyorum. Gelseydi, yol daha çabuk biterdi diye düşünüyorum. Herhalde tünelin 2 kilometrelik kısmının daha delinmesi gerekiyormuş. En az 2 yıl daha sürer, tabii para gelirse. Gelmezse onun da olacağını sanmıyorum. Sürücüler hep yoldan şikâyet ediyorlar. Çünkü tırların yolda makas attığı ve yolda kaldığı zamanlar oluyor. Normal araçlarla seyahat eden insanlar da gidemiyor. Mağdur oluyorlar, hepsi geri dönmek zorunda kalıyor. Bu yolun bir an önce hızlı şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü biz bile kışın kar yağdığında Kelkit’e gitmek istemiyoruz. Orada benim torunum var ama gidemiyoruz maalesef" dedi.

"Tünelin ne zaman açılacağı tam bir muamma"

Yapılması planlanan tünelin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden bölge sakini Yılmaz Aşkın, "2017’den beri yapılıyor. Ama 2020’de açılacağı söylenmişti. Şu an 2025 yılındayız. 8 yıldır devam ediyor ve ne zaman açılacağı belli değil, tam bir muamma. Bu yolun bizim için çok büyük önemi var. Benim için de çok büyük önemi var. Neden? Çünkü ben alışverişimi Kelkit’ten yapmak istiyorum. Gümüşhane’ye gitmektense Kelkit daha yakın ve pratik geliyor. Bu yol açılırsa bizim için çok iyi olur. Şu anda dağ yolu kar yağdığı zaman tamamen kullanılamaz hale geliyor. Bir de rampa yukarı çıkılıyor, o da ayrı bir zorluk. Kar yağdığında zaten çıkmak mümkün değil. Ama tünel açılırsa bizim için çok daha iyi olacak. Hem yol kısalacak hem de düzgün, güvenli bir şekilde gidip geleceğiz" diye konuştu.