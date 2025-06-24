Gümüşhane’de meydana gelen yangında iki ev, bir ahır ve eklentileri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yeniyol köyü Cami mahallesinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Gümüşhane Belediyesi ve Arzular Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Nizam Turgay ve Fatma Kurt’a ait iki ev, bir ahır ve bazı eklentiler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Köylüler yangının kundaklama olduğunu iddia ederken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.