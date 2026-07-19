Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı dışında bulunmasına rağmen Gülnar ilçesindeki Taşoluk ve Halifeler mahallelerini kapsayan, Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 9 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 yıldır herhangi bir çalışma yapılmayan yol, çift kat sathi kaplama ile yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında altyapı ve sıkıştırma işlemlerinin yaklaşık 20 günde tamamlandığı, ardından asfaltlama çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuştu.

20 günde tamamlandı

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, söz konusu güzergahın Büyükşehir Belediyesinin görev alanında yer almamasına rağmen vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda çalışma başlatıldığını belirterek, 9 kilometrelik yolda çift kat sathi kaplama yapıldığını ifade etti.

Muhtarlardan teşekkür

Bölge muhtarları ise yolun yaklaşık yarım asırdır çözüm bekleyen önemli bir ulaşım sorunu olduğunu belirterek, çalışmanın hem üreticiler hem de yaylacılar açısından büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Muhtarlar, yolun 4 ilçeyi birbirine bağlayan önemli bir güzergah olduğuna dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca bölge sakinleri de yıllardır bekledikleri asfalt çalışmasının tamamlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.