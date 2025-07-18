Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesine bağlı Yarmasu Mahallesi’nde 8 kilometrelik yolu yenileyerek sathi asfaltla kapladı. Elma ve domates üretimiyle öne çıkan Yarmasu’da yapılan çalışma hem üreticiyi hem de vatandaşları memnun etti.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yarmasu Mahallesi’nden geçen ve Anamur, Bozyazı, Ermenek ile Antalya gibi bölgelere ulaşım sağlayan yol baştan sona yenilendi. Zemin iyileştirme çalışmasının ardından 8 kilometrelik yola sathi asfalt döküldü.

"Tarımsal üretim ve ticarete katkı sağlayacak"

Bölgedeki üreticilerin yoğun olarak elma ve domates yetiştirdiğini belirten yetkililer, yenilenen yolun tarımsal ticareti olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

Sathi Kaplama İmalat Formeni Mustafa Demirtaş, yolun birçok noktayı birbirine bağladığını belirterek, "Bu yol bir taraftan Taşoluk, Dere, Kızılca, Bozyazı, diğer taraftan Abanoz, Anamur ve Ermenek’e kadar uzanıyor. Anamur’dan giden araçlar, Aydıncık yerine bu yolu tercih ediyor. Yaklaşık 8 bin metrelik bu yolun zemin iyileştirmesi yapıldı, asfaltı döküldü" dedi.

Yarmasu Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş ise yolun bölge için önemine dikkat çekerek, "Antalya’ya kadar uzanan önemli bir yol. Tarımda bu sene Mersin’in domatesini karşılamaya talibiz. Yaklaşık 5 milyon domates ekimi yapıldı. Bu hizmet için Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Üreticilerden Ahmet Elmalıca da "Yaklaşık 250 bin ton elma üretimi yapılan bir bölgedeyiz. Yol bozuk olunca tüccarlar gelmek istemiyordu. Şimdi rahatlıkla gelebilecekler" ifadelerini kullandı.