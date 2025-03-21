Sivas’ta Aziz Vlas Türbesi olarak bilinen ancak Göz Evliyası Türbesi olduğu anlaşılan alanda çalışmalar sürüyor.

Sivas’ta Gök Medrese’nin karşısında bulunan ve Aziz Vlas Türbesi olarak düzenlenen alan, yapılan çalıştay ile aslına dönüyor. Aziz Vlas Çalıştayı’nda Göz Evliyası Türbesi olduğu belirlenen alan Anıtlar Kurulu tarafından "Göz Evliyası Mezarı ve Yapı Kalıntıları" olarak tescil edilen alan aslına uygun olarak düzenlemeye başladı. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ekiplerimizin başlattığı çalışmaları yerinde inceleyerek kolaylıklar diledi. Alandaki düzenlemelerin kısa süre sonra biterek ziyarete açılması bekleniyor.